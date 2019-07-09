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12:00   9 Июля 2019
Россия

Путин и Лукашенко договорились не ломать договор о создании Союзного государства

Путин и Лукашенко договорились не ломать договор о создании Союзного государства

Президент РФ Владимир Путин вместе с коллегой из Белоруссии Александром Лукашенко договорились не разрушать договор о создании Союзного государства. Об этом 9 июля сообщает агентство «Belarus.by». 

Ранее Лукашенко на встрече с государственным секретарем Союзного государства Григорием Рапотой заявил, что договорился с президентом Путиным «не ломать договор». Глава государства подчеркнул, что если они влезут «в ломку договора», то будет разрушено абсолютно все. 

«Во-вторых, договор же в полном объеме не реализован. Он сегодня актуален. Поэтому президенты решили, что нельзя трогать договор, а надо просто выработать документы, материалы, которые мы назвали Программой действий по дальнейшей интеграции Белоруссии и России в рамках союзного договора», — заявил Лукашенко.

По словам президента Белоруссии, были определены те рамки, точки и вехи, за которые страны не должны выходить. Он также отметил, что Россия никогда не войдет в состав Белоруссии, как и Белоруссия в состав России, поскольку в этом нет необходимости. 

«Мы решили так, что мы должны идти шаг за шагом. Для того, чтобы реализовать положения союзного договора», — заявил он. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #путин #политика #белоруссия #общество

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