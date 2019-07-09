Сенатор от Челябинской области Ирина Гехт подала заявление о досрочном прекращении полномочий в Совете Федерации. Об этом заявил зампред комитета Совфеда по регламенту Сергей Мамедов во вторник, 9 июля.

По словам главы комитета Вячеслава Тимченко, Гехт вернется в Челябинскую область. Она планирует перейти в исполнительную власть по просьбе главы региона, отметил он. Гехт просит прекратить ее полномочия с 10 июля. Ожидается, что Совфед рассмотрит этот вопрос на завтрашнем заседании.

Гехт занимает пост заместителя председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Также сенатор является представителем от исполнительного органа государственной власти Челябинской области. Ее наделил сенаторскими полномочиями 24 сентября 2014 года бывший глава Челябинской области Борис Дубровский

До назначения в Совфед Грехт работала зампредом правительства Челябинской области, где курировала социальный блок.