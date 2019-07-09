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11:36   9 Июля 2019
Ближнее зарубежье

Неизвестные сообщили о минировании трех вузов в Харькове

Неизвестные сообщили о минировании трех вузов в Харькове

Украинская полиция проверяет сообщения о минировании трех вузов в Харькове, идет эвакуация. Об этом 9 июля сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу областного управления Национальной полиции. 

«Сообщение о закладке взрывчатки в учебных заведениях, расположенных на проспекте Науки, улицы Маршала Бажанова и площади Конституции, поступили в полицию 9 июля», — передает ведомство. 

По информации агентства, по адресу выехали специалисты взрывотехнического управления, а также следственно-оперативные группы. Граждан эвакуируют, также проводится осмотр помещений и прилегающей территории. 

На Украине с 2012 года была ужесточена ответственность за ложные сообщения о минировании. В случае, если преступление совершается впервые, санкция за него предусматривает лишение свободы на срок до шести лет, а при повторном преступлении — до восьми лет. 

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Автор: Софья Белоцерковская

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