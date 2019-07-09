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11:37   9 Июля 2019
Весь мир

Далай-лама призвал человечество помочь детям беженцев получить образование

Далай-лама призвал человечество помочь детям беженцев получить образование

Духовный лидер последователей тибетского буддизма Далай-лама XIV напомнил, что на Земле проживают более семи миллиардов человек, поэтому все в глобальном мире зависят друг от друга. По его словам, одна из проблем современности — беженцы, которые прибывают в Европу и другие регионы​​​. Перекрывать беженцам дорогу — безнравственно. Людям необходимо давать кров и питание.

«Главное  — мы должны предоставить детям беженцев возможность получить образование и обеспечить здравоохранение»,  — сказал Далай-лама в ходе первой международной конференции в Дхарамсале «Образование человека в третьем тысячелетии».

Буддийский духовный лидер подчеркнул, что дети беженцев должны настроиться не только на возвращение в родную страну, но и на ее восстановление. Далай-лама призвал с детского сада учить людей «гигиене эмоций», состраданию и альтруизму. По его словам, отказ от соревнований за количественные показатели в системе образования приведет к адекватности и не породит больше проблем для личности, общества и планеты.

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Автор: Анатолий Кубарев
#дети #европа #образование #далай-лама

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