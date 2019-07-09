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11:25   9 Июля 2019
Россия

Специалисты из РФ создали систему сигналов, снижающую вероятность авиакатастроф

Специалисты из РФ создали систему сигналов, снижающую вероятность авиакатастроф

Эксперты концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) разработали систему воздушных сигналов (СВС-Л) с лазерным измерителем скорости и высоты полета воздушных судов. Она позволит значительно снизить вероятность аварий и авиакатастроф.

Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на гендиректора компании Николая Колесова.

Систему представят на авиасалоне МАКС-2019, который пройдет с 27 августа по 1 сентября в подмосковном Жуковском.

По словам Колесова, установка предупредит возможное обледенение устройств при низких температурах на больших высотах. Именно из-за этого часто ошибаются в измерении воздушной скорости. Также будет практически сведена к нулю вероятность неправильных показаний приборов в кабине экипажа.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #авиакатастрофа #общество

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