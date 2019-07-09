Специалисты из РФ создали систему сигналов, снижающую вероятность авиакатастроф
Эксперты концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) разработали систему воздушных сигналов (СВС-Л) с лазерным измерителем скорости и высоты полета воздушных судов. Она позволит значительно снизить вероятность аварий и авиакатастроф.
Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на гендиректора компании Николая Колесова.
Систему представят на авиасалоне МАКС-2019, который пройдет с 27 августа по 1 сентября в подмосковном Жуковском.
По словам Колесова, установка предупредит возможное обледенение устройств при низких температурах на больших высотах. Именно из-за этого часто ошибаются в измерении воздушной скорости. Также будет практически сведена к нулю вероятность неправильных показаний приборов в кабине экипажа.