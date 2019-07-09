Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Минпросвещения планирует отслеживать уровень зарплаты учителей

Минпросвещения планирует отслеживать уровень зарплаты учителей

 Путин и Лукашенко договорились не ломать договор о создании Союзного государства

Путин и Лукашенко договорились не ломать договор о создании Союзного государства
Неизвестные сообщили о минировании трех вузов в Харькове

Неизвестные сообщили о минировании трех вузов в Харькове

Участники двух митингов в Грузии не могут поделить место у парламента

Участники двух митингов в Грузии не могут поделить место у парламента
Не знающих законы Мюллера и Барра не наказали, потому что профессионалов в Минюсте США нет

Не знающих законы Мюллера и Барра не наказали, потому что профессионалов в Минюсте США нет

 Землетрясение в Калифорнии привело к разлому, который видно из космоса

Землетрясение в Калифорнии привело к разлому, который видно из космоса
Минпросвещения планирует отслеживать уровень зарплаты учителей

Минпросвещения планирует отслеживать уровень зарплаты учителей

 Путин и Лукашенко договорились не ломать договор о создании Союзного государства

Путин и Лукашенко договорились не ломать договор о создании Союзного государства
Неизвестные сообщили о минировании трех вузов в Харькове

Неизвестные сообщили о минировании трех вузов в Харькове

Участники двух митингов в Грузии не могут поделить место у парламента

Участники двух митингов в Грузии не могут поделить место у парламента
Не знающих законы Мюллера и Барра не наказали, потому что профессионалов в Минюсте США нет

Не знающих законы Мюллера и Барра не наказали, потому что профессионалов в Минюсте США нет

 Землетрясение в Калифорнии привело к разлому, который видно из космоса

Землетрясение в Калифорнии привело к разлому, который видно из космоса
11:15   9 Июля 2019
Весь мир

Instagram ввел новую функцию для борьбы с травлей в соцсетях

Instagram ввел новую функцию для борьбы с травлей в соцсетях

Компания Facebook, которая принадлежит Instagram, объявила, что вводит новые функции соцсети, направленные на борьбу с оскорблениями и травлей. Одна из них основана на работе искусственного интеллекта.

Так пользователей начнут предупреждать перед публикацией комментария, что текст могут воспринять как оскорбительный. Автору будет предложено изменить его. Тестовые испытания показали, что новая функция побуждала некоторых пользователей отменить комментарий или написать более мягкий текст, отметили в компании.

Еще одним нововведением в Instagram станет появление функции Restrict. Она позволит пользователям скрывать чужие оскорбительные комментарии под своими публикациями. Обновления станут доступны в ближайшее время.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#соцсети #instagram #травля

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...