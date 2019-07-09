Instagram ввел новую функцию для борьбы с травлей в соцсетях

Компания Facebook, которая принадлежит Instagram, объявила, что вводит новые функции соцсети, направленные на борьбу с оскорблениями и травлей. Одна из них основана на работе искусственного интеллекта.

Так пользователей начнут предупреждать перед публикацией комментария, что текст могут воспринять как оскорбительный. Автору будет предложено изменить его. Тестовые испытания показали, что новая функция побуждала некоторых пользователей отменить комментарий или написать более мягкий текст, отметили в компании.

Еще одним нововведением в Instagram станет появление функции Restrict. Она позволит пользователям скрывать чужие оскорбительные комментарии под своими публикациями. Обновления станут доступны в ближайшее время.