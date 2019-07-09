Минсельхоз подготовил меры для предотвращения массовой гибели пчел в России

Отечественное пчеловодство страдает от массовой гибели пчел в ряде регионов России, что приводит к значительному материальному ущербу. Об этом 9 июля сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение Минсельхоза.

Ранее в российских регионах, таких как Удмуртия, Маий Эл, Липецкой, Ульяновской, Саратовской, Курской областях, а также в Алтайском крае была зарегистрирована массовая гибель пчел. Эксперты связывают вымирание из-за нарушений требований при применении пестицидов и других химических средств обработок посевов.

«Министерством направлены рекомендации органам управления АПК субъектов РФ принять исчерпывающие организационные и практические меры по предупреждению и предотвращению гибели пчел», — передает ведомство.

Кроме этого, для избежания подобных ситуаций региональные органы управления АПК в будущем будут проводить разъяснительно-консультативную работу по ознакомлению аграриев и пчеловодов по вопросу применения пестицидов.

Ведомство также считает необходимым, чтобы пострадавшие пчеловоды при помощи аккредитованных лабораторий точно устанавливали причину ущерба пасекам в каждом конкретном случае гибели пчел.