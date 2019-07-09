Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Минпросвещения планирует отслеживать уровень зарплаты учителей

Минпросвещения планирует отслеживать уровень зарплаты учителей

 Путин и Лукашенко договорились не ломать договор о создании Союзного государства

Путин и Лукашенко договорились не ломать договор о создании Союзного государства
Неизвестные сообщили о минировании трех вузов в Харькове

Неизвестные сообщили о минировании трех вузов в Харькове

Участники двух митингов в Грузии не могут поделить место у парламента

Участники двух митингов в Грузии не могут поделить место у парламента
Не знающих законы Мюллера и Барра не наказали, потому что профессионалов в Минюсте США нет

Не знающих законы Мюллера и Барра не наказали, потому что профессионалов в Минюсте США нет

 Землетрясение в Калифорнии привело к разлому, который видно из космоса

Землетрясение в Калифорнии привело к разлому, который видно из космоса
Минпросвещения планирует отслеживать уровень зарплаты учителей

Минпросвещения планирует отслеживать уровень зарплаты учителей

 Путин и Лукашенко договорились не ломать договор о создании Союзного государства

Путин и Лукашенко договорились не ломать договор о создании Союзного государства
Неизвестные сообщили о минировании трех вузов в Харькове

Неизвестные сообщили о минировании трех вузов в Харькове

Участники двух митингов в Грузии не могут поделить место у парламента

Участники двух митингов в Грузии не могут поделить место у парламента
Не знающих законы Мюллера и Барра не наказали, потому что профессионалов в Минюсте США нет

Не знающих законы Мюллера и Барра не наказали, потому что профессионалов в Минюсте США нет

 Землетрясение в Калифорнии привело к разлому, который видно из космоса

Землетрясение в Калифорнии привело к разлому, который видно из космоса
11:10   9 Июля 2019
Россия

Минсельхоз подготовил меры для предотвращения массовой гибели пчел в России

Минсельхоз подготовил меры для предотвращения массовой гибели пчел в России

Отечественное пчеловодство страдает от массовой гибели пчел в ряде регионов России, что приводит к значительному материальному ущербу. Об этом 9 июля сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение Минсельхоза. 

Ранее в российских регионах, таких как Удмуртия, Маий Эл, Липецкой, Ульяновской, Саратовской, Курской областях, а также в Алтайском крае была зарегистрирована массовая гибель пчел. Эксперты связывают вымирание из-за нарушений требований при применении пестицидов и других химических средств обработок посевов. 

«Министерством направлены рекомендации органам управления АПК субъектов РФ принять исчерпывающие организационные и практические меры по предупреждению и предотвращению гибели пчел», — передает ведомство. 

Кроме этого, для избежания подобных ситуаций региональные органы управления АПК в будущем будут проводить разъяснительно-консультативную работу по ознакомлению аграриев и пчеловодов по вопросу применения пестицидов. 

Ведомство также считает необходимым, чтобы пострадавшие пчеловоды при помощи аккредитованных лабораторий точно устанавливали причину ущерба пасекам в каждом конкретном случае гибели пчел. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #общество #пчелы #минсельхоз рф

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...