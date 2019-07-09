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11:02   9 Июля 2019
Ближнее зарубежье

Участники двух митингов в Грузии не могут поделить место у парламента

Участники двух митингов в Грузии не могут поделить место у парламента

Люди вышли на улицы в Тбилиси, чтобы принять участие в двух митингах. Представители духовенства и члены неправительственных организаций выступают против мероприятий ЛГБТ, когда другие активисты требуют отставки главы МВД Грузии Георгия Гахария.

При этом участники митингов не могут поделить место перед зданием парламента в центре города.

Акции протеста длились всю ночь. Сейчас место перед зданием парламента заняли представители духовенства и члены НПО. Они требуют запрета на проведение всех мероприятий членов ЛГБТ. Не планируют расходиться и участники митинга с требованием отставки Гахария.

Грузинский Первый канал сообщает, что с утра вторника члены акции с требованием отставки министра несколько раз пытались прорвать полицейский кордон, что привело к потасовкам.

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Автор: Виктория Разумовская
#грузия #активисты #общество #митинги

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