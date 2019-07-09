Китай выразил США протест из-за одобрения продажи вооружений Тайваню

Китай выразил протест и сделал представление Соединенным Штатам в связи с одобрением продажи вооружений Тайваню. Об этом заявил официальный представитель китайского МИД Гэн Шуан во вторник, 9 июля.

По словам дипломата, продажа американского оружия Тайваню серьезно нарушает международное право, принцип «одного Китая», а также три совместных американо-китайских коммюнике. Гэн Шуан назвал действия США вмешательством во внутренние дела КНР и отметил, что они вредят суверенитету и интересам безопасности КНР.

«Мы выражаем протест в отношении этих действий», — заявил на брифинге представитель МИД.

По его словам, китайская сторона уже сделала Вашингтону «строгое представление».

Ранее в Пентагоне сообщили, что Госдеп США одобрил продажу Тайваню танков M1A2T Abrams и переносных ЗРК Stinger, а также другого вооружения на сумму более двух миллиардов долларов. Тайбэй в общей сложности просит продать 108 танков Abrams специальной модификации M1A2T, 14 гусеничных бронированных машин M88A1, 16 тягачей, а также более 300 пулеметов, боеприпасы и оборудование к военной технике.

Кроме того, одобрена возможная продажа более 250 комплектов ПЗРК Stinger на сумму свыше 223 миллиона долларов