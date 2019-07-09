Гройсман обвинил Порошенко в развязывании скандала на саммите Украина-ЕС

Глава кабмина Украины Владимир Гройсман обвинил экс-президента страны Петра Порошенко в развязывании скандала с вице-премьером Украины Иванной Климпуш-Цинцадзе. Об этом 9 июля сообщает РИА Новости.

В Киеве 8 июля прошел саммит Украина-ЕС, на который не пустили Клипуш-Цинцадзе. Вице-премьер расценила такие действия как «саботаж» и «интриги» со стороны Гройсмана.

Сам Гройсман обвинил во всем происходящем Порошенко, назвав его автором скандала.

«Было желание не принять участие в работе саммита, а было желание устроить политический скандал. Что и произошло. Автора этого скандала я знаю. Это Петр Алексеевич Порошенко, к сожалению», — заявил он на украинском радиоэфире.

По словам Гройсмана, такое происходит не впервые. Он подчеркнул, что все 2,5 года в должности премьер-министра время от времени в его адрес направлялись «такие грязные, мелкие интриги».