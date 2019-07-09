С-400 могут быть поставлены в Турцию 9 июля

Турецкое издание Haberturk пишет, что Россия может поставить зенитные ракетные системы С-400 уже во вторник, 9 июля.

Накануне, 8 июля, около 21.00 мск была завершена погрузка С-400 на два грузовых самолета. По данным СМИ, самолеты с системами ПВО на борту вылетят с авиабазы в Твери в Турцию.

#SONDAKİKA Perşembe günü güvenlik nedeniyle Tver'deki askeri üsse alınan S-400'lerin dün gece lojistik taşıması tamamlandı. Harekete hazır olan S-400'lerin bugün gelmesi bekleniyor https://t.co/aPHDtOCmLw pic.twitter.com/MVyZrVMwdN — Habertürk (@Haberturk) July 9, 2019

Ранее газета писала, что погрузка российского вооружения для отправки в Турцию может начаться 7 июля. В воскресенье планировалось начать загрузку первой установки в самолет для отправки в течение недели. Кроме того, в Турцию приедут девять российских специалистов, которые помогут в развертывании систем.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее говорил, что поставки Турции российских зенитных ракетных систем идут согласно контракту.