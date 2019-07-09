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 С-400 могут быть поставлены в Турцию 9 июля

С-400 могут быть поставлены в Турцию 9 июля
10:25   9 Июля 2019
Весь мир

С-400 могут быть поставлены в Турцию 9 июля

С-400 могут быть поставлены в Турцию 9 июля

Турецкое издание Haberturk пишет, что Россия может поставить зенитные ракетные системы С-400 уже во вторник, 9 июля.

Накануне, 8 июля, около 21.00 мск была завершена погрузка С-400 на два грузовых самолета. По данным СМИ, самолеты с системами ПВО на борту вылетят с авиабазы в Твери в Турцию.

Ранее газета писала, что погрузка российского вооружения для отправки в Турцию может начаться 7 июля. В воскресенье планировалось начать загрузку первой установки в самолет для отправки в течение недели. Кроме того, в Турцию приедут девять российских специалистов, которые помогут в развертывании систем.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее говорил, что поставки Турции российских зенитных ракетных систем идут согласно контракту.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #турция #с-400 #армия и опк

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