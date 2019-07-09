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10:21   9 Июля 2019
Россия

Археологи нашли библейский город Секелаг

Археологи нашли библейский город Секелаг

Археологи из Израиля предполагают, что нашли упомянутый в библейских текстах филистимлянский город Секелаг недалеко от южного городка Кирьят-Гат. Именно там царь Давид нашел убежище от преследований царя Саула, отмечается в пресс-релизе.

Исследователи откопали руины поселения филистимлян, а поверх них— более поздние постройки  времен правления Давида со следами опустошения, говорится в заявлении.

В филистимлянском слое, который датируется XII-XI веками до нашей эры, археологи нашли «остатки массивных просторных строений из камня», орудия труда, посуда. Раскопки начались еще в 2015 году на месте Хирбет аль-Раи. Открытие сделали ученые Еврейского университета Иерусалима, университета Маккуори из Сиднея и Управления древностей Израиля.

Секелаг упоминался в текстах Ветхого Завета. Царь Гефский Анхус предоставил городок для проживания Давиду, когда тот спасался от царя Саула. Отсюда же Давид отправился в Хеврон, где был сам помазан на царство. В Библии сказано, как амаликитяне напали на Секелаг амаликетян, сожгли его и взяли жителей в плен.

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Автор: Арсений Аскольский
#израиль #раскопки

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