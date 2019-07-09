Путин исполнил мечту красноярского школьника

Президент России Владимир Путин подарил красноярскому пятикласснику подарок — щенка золотистого ретривера. Об этом 9 июля сообщают РИА Новости со ссылкой на министерство образования Красноярского края.

Ранее школьник написал главе государства письмо, в котором попросил подарить щенка золотистого ретривера. Мальчик отметил, что верит в чудеса, и хочет, чтобы у него появился добрый друг.

«Сегодня министр образования края Светлана Маковская вручила 12-летнему Арсению Федорову от имени президента России Владимира Путина подарок – щенка золотистого ретривера», — сказано в сообщении.

Агентство отмечает, что Арсений учится по адаптированной программе в сопровождении тьютора в красноярской школе.