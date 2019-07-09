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9:57   9 Июля 2019
Весь мир

Гроздь винограда «Римский рубин» продана за 11 тысяч долларов в Японии

Гроздь винограда «Римский рубин» продана за 11 тысяч долларов в Японии

Гроздь винограда сорта Ruby Roman («Римский рубин») продали на аукционе в Японии за 1,2 миллиона иен (около 11 тысяч долларов). Об этом сообщает агентство Kyodo во вторник, 9 июля.

Покупателем стал владелец частной сети традиционных японских гостиниц. Отмечается, что это первая гроздь такого сорта, ушедшая с молотка в 2019 году.

Мы сделали ставку в 1,2 миллионов, чтобы отметить двенадцатую годовщину появления этого сорта винограда на местных аукционах, — заявил новый хозяин лота.

Виноград «Римский рубин» выведен в 1994 году в префектуре Исикава. Сорт ценен очень сладкими рубиново-красными ягодами с особым вкусом. Размер виноградин достигает размеров мячика для гольфа. Продаваться «Красный рубин» начал только в 2000-х. Всего в этом году в Японии ожидается реализация около 26 тысяч гроздей винограда такого сорта.

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Автор: Арсений Аскольский
#япония #аукцион #виноград

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