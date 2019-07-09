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9:31   9 Июля 2019
Весь мир

Мюллера и Барра не наказали, поскольку они не знают законов США

Мюллера и Барра не наказали, поскольку они не знают законов США

Судья по делу США против «Конкорда» признала нарушение Минюстом США законов страны. Об этом сообщили в пресс-службе российской компании во вторник, 9 июля.

По ее словам, во время судебного разбирательства представители обвинения не раз нарушали законы США. Например, спецпрокурор Роберт Мюллер и генпрокурор Уильям Барр фактически пытались оказать давление на суд и потенциальных присяжных.

Несмотря на то, что Мюллера и Барра следует привлечь к уголовной ответственности, судья освободила их, заявив, что генпрокурор и спецпрокурор не знают американских законов. 

Адвокаты компании «Конкорд», которой владеет бизнесмен Евгений Пригожин, призывали привлечь к ответственности Мюллера и Барра. После того, как эти требования были озвучены, Мюллер подал в отставку. Его расследование о якобы российском вмешательстве в выборы в США ни к чему не привело. Американский президент Дональд Трамп назвал расследование «охотой на ведьм».

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Автор: Виктория Разумовская
#сша #минюст сша #мюллер #конкорд #барр

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