Судья по делу США против «Конкорда» признала нарушение Минюстом США законов страны. Об этом сообщили в пресс-службе российской компании во вторник, 9 июля.

По ее словам, во время судебного разбирательства представители обвинения не раз нарушали законы США. Например, спецпрокурор Роберт Мюллер и генпрокурор Уильям Барр фактически пытались оказать давление на суд и потенциальных присяжных.

Несмотря на то, что Мюллера и Барра следует привлечь к уголовной ответственности, судья освободила их, заявив, что генпрокурор и спецпрокурор не знают американских законов.

Адвокаты компании «Конкорд», которой владеет бизнесмен Евгений Пригожин, призывали привлечь к ответственности Мюллера и Барра. После того, как эти требования были озвучены, Мюллер подал в отставку. Его расследование о якобы российском вмешательстве в выборы в США ни к чему не привело. Американский президент Дональд Трамп назвал расследование «охотой на ведьм».