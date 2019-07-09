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С-400 могут быть поставлены в Турцию 9 июля
9:30   9 Июля 2019
Россия

РФ может завершить поставки С-400 Индии к 2025 году

РФ может завершить поставки С-400 Индии к 2025 году

Замглавы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Владимир Дрожжов заявил, что Россия надеется получить от Индии аванс за системы ПВО С-400 до конца года. В таком случае поставки могут начаться в 2020 году, а закончится к 2025 году.

Он подчеркнул, что если аванс придет в 2019 году, то через 24 месяца первый комплект должен быть поставлен. 

«Схема согласована, и я надеюсь, что первый платеж будет вскоре перечислен индийской стороной», — отметил Дрожжов.  

Комментируя влияние американских санкций на поставку С-400, он отметил, что выбор Индией российских зенитно-ракетных комплексов еще раз демонстрирует их уникальность. Дрожжов рассказал о запросах на покупку ЗРК не только от Турции, Индии и Китая, но и от других стран. По его словам, характеристики С-400 намного превышают любые аналоги из США и других государств.

Напомним, в минувшем октябре Москва и Нью-Дели заключили контракт на поставку С-400. Пять полков новейших ЗРК обойдутся Индии в 5,43 миллиарда долларов.  

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Автор: Арсений Аскольский
#россия #индия #с-400 #зрк

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