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9:23   9 Июля 2019
Россия

Штраф за кормление голубей ввели в Магадане

Штраф за кормление голубей ввели в Магадане

Мэрия Магадана в разных районах города установила таблички, которые запрещают кормить голубей. За нарушение запрета предусмотрен штраф от 2,5 до пяти тысяч рублей. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее мэр Магадана Юрий Гришан заявил, что запрещает кормить голубей на центральных улицах города. Он убежден, что птицы распространяют мусор, а голубиный помет портит культурные и художественные объекты. Дело в том, что в этом году Магадану исполнится 90 лет. В связи с этим мэрия устанавливает множество скульптурных композиций, занимается благоустройством.

Жители города неоднозначно отреагировали на введение штрафов. В соцсетях многие написали, что соответствующего закона, ограничивающего кормление птиц, нет, и, значит, решение мэрии неправомерно.

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Автор: Виктория Разумовская
#общество #магадан #голубь #птицы

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