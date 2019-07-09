Роскачество обнаружило следы антибиотиков в бургерах

Специалисты Роскачества проверили бургеры и обнаружили в них следы антибиотиков. При этом их количество не превышало установленные техрегламентом нормы.

В исследовании участвовали бургеры 11 сетевых ресторанов: McDonalds, Burger King, KFC, Farsh, «Мираторг», Ketch Up, BB&Burgers, Burger Club, «МясоRoob», Black Star Burger и Jerry Wings.

Небольшая концентрация антибиотиков говорит о том, что качество сырья находится на достойном уровне. Следы антибиотиков можно было зафиксировать лишь с помощью высокочувствительного метода, который доступен не во всех регионах. Кроме того, была определена массовая доля составных частей каждого бургера. Масса самой большой котлеты составляла 52,2 процента от общего объема бургера, самой маленькой котлеты — 31,6 процента.

В булочках для бургеров не были обнаружены так называемые «комплексные улучшители». А вот количество соли в образцах не соответствовало рекомендациям ВОЗ.