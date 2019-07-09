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Далай-лама считает, что США не должны думать только о себе

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8:40   9 Июля 2019
Весь мир

Далай-лама считает, что США не должны думать только о себе

Далай-лама считает, что США не должны думать только о себе

Далай-лама на встрече с философами и педагогами из нескольких стран рассказал, почему он критически относится к президенту США Дональду Трампу.

«Мне не понравилось его высказывание о том, что Америка – на первом месте. Такая страна не должна думать только о себе. Это узкое мышление», — сказал духовный лидер. 

Он также вспомнил социализм и СССР. По словам Далай-ламы, человеку, который должен был воплотить эти идеи в жизнь не хватило нравственности и широты мышления.

Первая международная конференция «Образование человека в 3-м тысячелетии» собрала около 20 серьезных специалистов в области образования из России, Индии, Бангладеш, ФРГ, Британии, Финляндии, Штатов, Бразилии, Мексики и Австралии. Она прошла в Дхарамсале, где расположена резиденция Далай-ламы. 

Это первый из трех этапов масштабного проекта, который будет идти три года. Далай-лама лично поддержал его.

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Автор: Виктория Разумовская
#политика #трамп #общество #далай-лама

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