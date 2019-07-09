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8:21   9 Июля 2019
Россия

Риск возникновения лесных пожаров повысился в Хабаровском крае из-за жары

Риск возникновения лесных пожаров повысился в Хабаровском крае из-за жары

30-градусная жара в Хабаровском крае может стать причиной возникновения лесных пожаров. В регионе установлены высокие классы пожарной опасности, сообщили местные власти.

Кроме того, фиксируется высокая влажность. Власти рекомендуют людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями внимательнее следить за здоровьем.

Краевая лесоохрана усилила мониторинг, в полной готовности находятся дополнительные силы для тушения новых очагов возгорания. Максимальный риск отмечается в Ванинском районе и Комсомольске-на-Амуре. В Амурском, Советско-Гаванском, Нанайском, Солнечном и Ульчском районах объявлен 4-й класс пожарной опасности. Особый противопожарный режим действует в 14 районах.

На данный момент на территории края действует один лесной пожар в Ульчском районе. Горит 46 гектаров леса. Другой очаг недалеко от поселка Чегдомын спасателям удалось потушить. Всего с начала сезона ликвидированы около 400 лесных пожаров.

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Автор: Виктория Разумовская
#общество #мчс рф #хабаровский край #лесной пожар

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