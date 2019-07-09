Северная Корея выпустила марки в честь встречи Путина и Ким Чен Ына

Марки, посвященные встрече российского президента Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына, выпущены в Северной Корее.

Глава КНДР посетил Приморье в конце апреля. Во Владивостоке он встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Это был первый контакт двух глав государства и первая поездка Ким Чен Ына в Россию, а также первый зарубежный визит председателя госсовета КНДР.

На странице посольства РФ в КНДР в Facebook опубликованы снимки марок, одна из которых - с изображением лидеров.