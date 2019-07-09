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 Северная Корея выпустила марки в честь встречи Путина и Ким Чен Ына

Северная Корея выпустила марки в честь встречи Путина и Ким Чен Ына
Роскачество обнаружило следы антибиотиков в бургерах

Роскачество обнаружило следы антибиотиков в бургерах

 Риск возникновения лесных пожаров повысился в Хабаровском крае из-за жары

Риск возникновения лесных пожаров повысился в Хабаровском крае из-за жары
Украинский военный расстрелял свою подчиненную, сообщили в ЛНР

Украинский военный расстрелял свою подчиненную, сообщили в ЛНР

 Российские туристы пострадали при ДТП с маршруткой в Абхазии

Российские туристы пострадали при ДТП с маршруткой в Абхазии
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Далай-лама считает, что США не должны думать только о себе

 Северная Корея выпустила марки в честь встречи Путина и Ким Чен Ына

Северная Корея выпустила марки в честь встречи Путина и Ким Чен Ына
8:01   9 Июля 2019
Весь мир

Северная Корея выпустила марки в честь встречи Путина и Ким Чен Ына

Северная Корея выпустила марки в честь встречи Путина и Ким Чен Ына

Марки, посвященные встрече российского президента Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына, выпущены в Северной Корее.

Глава КНДР посетил Приморье в конце апреля. Во Владивостоке он встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Это был первый контакт двух глав государства и первая поездка Ким Чен Ына в Россию, а также первый зарубежный визит председателя госсовета КНДР.

На странице посольства РФ в КНДР в Facebook опубликованы снимки марок, одна из которых - с изображением лидеров.

НОВЫЕ МАРКИ Здесь выпущены две марки, посвященные недавнему визиту Председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына в нашу...

Gepostet von Посольство России в КНДР / Russian Embassy in the DPRK am Montag, 8. Juli 2019

 

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Автор: Олег Королев
#путин #владивосток #ким чен ын

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