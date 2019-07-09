Более 450 человек из-за паводка госпитализированы в Иркутской области

Более 450 человек остаются госпитализированными в зоне подтопления в Иркутской области. Об этом сообщил РИА «Новости» представитель регионального главка МЧС.

Режим ЧС введен в Иркутской области из-за паводка в шести райноах. В зону подтопления попали 110 населенных пунктов. Погибли 23 человека. По последним данным на утром вторника, подтопленными остаются 190 домов в одном населенном пункте - городе Тулуне.

Собеседник агентства уточнил, что за все время действия ЧС за медпомощью обратились около 3,3 тысячи человек. Были госпитализированы 457 пострадавших.

Также представитель главка МЧС сообщил, что 37 человек, которые ранее были объявлены в розыск, найдены живыми.

Вода из домов поселка Октябрьский, который находился в зоне подтопления, отведена. Электроснабжение восстановлено во всех населенных пунктах, где был паводок.