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Глава администрации Гонконга об экстрадиции в КНР «мертвым»

Глава администрации Гонконга об экстрадиции в КНР «мертвым»

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7:04   9 Июля 2019
Весь мир

Глава администрации Гонконга об экстрадиции в КНР «мертвым»

Глава администрации Гонконга об экстрадиции в КНР «мертвым»

Гонконгское правительство не намерено возобновлять рассмотрение поправок к закону об экстрадиции в Китай, сообщила глава администрации Гонконга Кэрри Лэм.

По ее словам, причиной события последних недель заключается в стремлении понять поправки к закону об экстрадиции. Процесс рассмотрения закона был почти сразу остановлен при их поступлении.

Лэм отметила, что в обществе Гонконга все еще есть сомнения в искренности правительства и существует беспокойство о том, будут ли рассматриваться поправки в законодательном собрании. По ее словам, таких планов нет, поскольку законопроект мертв.

Также глава администрации заявила, что многие жители Гонконга, как и она, «опечалены и шокированы» событиями последних недель. Она отметила двоякость ситуации: с одной стороны сотни тысяч жителей вышли на мирный протест, выражающий ценности Гонконга, с другой - маленькая часть протестующих воспользовалась им для вандализма и насилия, которые подрывают верховенство закона.

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Автор: Олег Королев
#гонконг #закон об экстрадиции

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