Эксперты прогнозируют возможный дефолт США в сентябре

США в начале сентября грозит дефолт из-за слишком низких налоговых поступлений, сообщает Bloomberg со ссылкой на доклад Центра двухпартийной политики.

Аналитики отмечают, что США могут превысить лимит госдолга уже в начале сентября, если конгресс не примет решения о его повышении.

При этом ранее специалисты прогнозировали, что «потолок» госдолга будет превышен лишь в октябре-ноябре. Причиной сдвига прогноза стали низкие налоговые поступления, которые выросли по сравнению с прошлым годом на три процента вместо ожидаемых шести.

Также отмечается, что нижняя палата американского парламента 26 июля уходит в отпуск, однако вопрос повышения госдолга еще не поднимался.

В начале 2019 года государственный долг США впервые в истории превысил отметку в 22 триллиона долларов. Дефицит бюджета за 2018 финансовый год вырос на 17 процентов и достиг отметки в 779 миллиардов долларов. Предполагается, что к 2020 году он превысит триллион.