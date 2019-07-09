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 Более семи тысяч домов обследованы в зоне подтопления в Иркутской области

Более семи тысяч домов обследованы в зоне подтопления в Иркутской области
Украинский военный расстрелял свою подчиненную, сообщили в ЛНР

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 Российские туристы пострадали при ДТП с маршруткой в Абхазии

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Глава администрации Гонконга об экстрадиции в КНР «мертвым»

Глава администрации Гонконга об экстрадиции в КНР «мертвым»

 Эксперты прогнозируют возможный дефолт США в сентябре

Эксперты прогнозируют возможный дефолт США в сентябре
6:29   9 Июля 2019
Весь мир

Эксперты прогнозируют возможный дефолт США в сентябре

Эксперты прогнозируют возможный дефолт США в сентябре

США в начале сентября грозит дефолт из-за слишком низких налоговых поступлений, сообщает Bloomberg со ссылкой на доклад Центра двухпартийной политики.

Аналитики отмечают, что США могут превысить лимит госдолга уже в начале сентября, если конгресс не примет решения о его повышении.

При этом ранее специалисты прогнозировали, что «потолок» госдолга будет превышен лишь в октябре-ноябре. Причиной сдвига прогноза стали низкие налоговые поступления, которые выросли по сравнению с прошлым годом на три процента вместо ожидаемых шести.

Также отмечается, что нижняя палата американского парламента 26 июля уходит в отпуск, однако вопрос повышения госдолга еще не поднимался.

В начале 2019 года государственный долг США впервые в истории превысил отметку в 22 триллиона долларов. Дефицит бюджета за 2018 финансовый год вырос на 17 процентов и достиг отметки в 779 миллиардов долларов. Предполагается, что к 2020 году он превысит триллион.

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Автор: Олег Королев
#доллар #дефолт #госдолг сша

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