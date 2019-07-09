Более семи тысяч домов обследованы в зоне подтопления в Иркутской области

Более двух третей домов в зоне подтопления в Иркутской области обследованы, сообщил министр социальной политики, опеки и попечительства Владимир Родионов.

Из-за паводка в шести районах в области был введен режим ЧС. Всего в зону подтопления попали 11 населенных пунктов. Погибли 23 человека, девять из которых пропали без вести. Почти 37 пострадавших от стихийного бедствия подали на единовременную помощь.

Родионов сообщил, что на затопленных территориях обследованы 7218 домов, необходимо дать заключение еще по трем тысячам. По его данным, на включение список на получение выплат по утере имущества подано 5 680 заявлений, документы готовы еще на 2459.

Родственники погибших получат по миллиону рублей. На текущий момент их было сделано 13. У двух погибших нет родственников, поэтому их захоронением займется муниципалитет.