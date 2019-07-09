Собчак отреагировала на слова грузинского журналиста в адрес президента РФ

Российская журналистка Ксения Собчак прокомментировала заявления в адрес президента РФ Владимира Путина, сделанные телеведущим в эфире грузинского телеканала «Рустави 2».

Собчак заявила, что нецензурные заявления грузинского журналиста Георгия Габунии показывают лишь его слабость и выглядят нелепо.

Телеведущая отметила, что ее позиция не изменилась. По ее словам, с первых митингов в десятых годах она твердила, что ей может не нравиться Путин, но опускаться ниже плинтуса, допуская нецензурные заявления, недопустимо.

Собчак сравнила сравнила грузинского журналиста с подростком, а также отметила, что похожей риторики в своих заявлениях придерживается оппозиционный блогер Алексей Навальный. По мнению журналистки, такая позиция только лишь отпугивает людей.

Выступление Габунии также осудили президент и премьер Грузии. Грузинский МИД расценил выступление журналиста как попытку внести напряжение в отношения между странами. Саморегулирующая комиссия ТВ отстранила Габунию от работы на двухмесячный срок.