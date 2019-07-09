Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Более семи тысяч домов обследованы в зоне подтопления в Иркутской области

Более семи тысяч домов обследованы в зоне подтопления в Иркутской области

 Цены на вина в России подорожают, сообщают СМИ

Цены на вина в России подорожают, сообщают СМИ
Украинский военный расстрелял свою подчиненную, сообщили в ЛНР

Украинский военный расстрелял свою подчиненную, сообщили в ЛНР

 Российские туристы пострадали при ДТП с маршруткой в Абхазии

Российские туристы пострадали при ДТП с маршруткой в Абхазии
Собчак отреагировала на слова грузинского журналиста в адрес президента РФ

Собчак отреагировала на слова грузинского журналиста в адрес президента РФ

 Мадуро объявил о начале переговоров с венесуэльской оппозицией

Мадуро объявил о начале переговоров с венесуэльской оппозицией
Более семи тысяч домов обследованы в зоне подтопления в Иркутской области

Более семи тысяч домов обследованы в зоне подтопления в Иркутской области

 Цены на вина в России подорожают, сообщают СМИ

Цены на вина в России подорожают, сообщают СМИ
Украинский военный расстрелял свою подчиненную, сообщили в ЛНР

Украинский военный расстрелял свою подчиненную, сообщили в ЛНР

 Российские туристы пострадали при ДТП с маршруткой в Абхазии

Российские туристы пострадали при ДТП с маршруткой в Абхазии
Собчак отреагировала на слова грузинского журналиста в адрес президента РФ

Собчак отреагировала на слова грузинского журналиста в адрес президента РФ

 Мадуро объявил о начале переговоров с венесуэльской оппозицией

Мадуро объявил о начале переговоров с венесуэльской оппозицией
5:26   9 Июля 2019
Весь мир

Собчак отреагировала на слова грузинского журналиста в адрес президента РФ

Собчак отреагировала на слова грузинского журналиста в адрес президента РФ

Российская журналистка Ксения Собчак прокомментировала заявления в адрес президента РФ Владимира Путина, сделанные телеведущим в эфире грузинского телеканала «Рустави 2».

Собчак заявила, что нецензурные заявления грузинского журналиста Георгия Габунии показывают лишь его слабость и выглядят нелепо.

Телеведущая отметила, что ее позиция не изменилась. По ее словам, с первых митингов в десятых годах она твердила, что ей может не нравиться Путин, но опускаться ниже плинтуса, допуская нецензурные заявления, недопустимо.

Собчак сравнила сравнила грузинского журналиста с подростком, а также отметила, что похожей риторики в своих заявлениях придерживается оппозиционный блогер Алексей Навальный. По мнению журналистки, такая позиция только лишь отпугивает людей.

Выступление Габунии также осудили президент и премьер Грузии. Грузинский МИД расценил выступление журналиста как попытку внести напряжение в отношения между странами. Саморегулирующая комиссия ТВ отстранила Габунию от работы на двухмесячный срок.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#грузия #собчак #габуния

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...