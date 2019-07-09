Цены на вина в России подорожают, сообщают СМИ

Новый законопроект правительства РФ подразумевает повышение ставок акцизов на вино с 202 года, сообщает газета «Ведомости».

Новый законопроект предполагает введение поправки в Налоговый кодекс. В случае их одобрения, в стране вырастут акцизы на тихие вина (с 18 рублей до 31 рубля за литр) и на игристые (с 36 до 40 рублей).

Пресс-секретарь председателя кабмина Олег Осипо подтвердил сведения о том, что правительство добрило новые поправки и в скором времени внесет их в Госдуму.

Также законопроект предусматривает, что к подакцизной продукции будет отнесен виноград, используемый в виноделии. Благодаря этому производители смогут получать налоговый вычет по акцизу за использованный виноград с повышающим коэффициентом.

Опрошенные газетой эксперты уверены, что приятие законопроекта приведет к стоимости продукции, а стоимость винных напиктов почти сравняется с ценами на натуральные вины.