Мадуро объявил о начале переговоров с венесуэльской оппозицией

Венесуэльский президент Николас Мадуро объявил о старте переговорного процесса с оппозицией на острове Барбадос.

По его словам, процесс диалога с венесуэльской оппозицией при участии правительства Норвегии начался 8 июля (ночь 9 июля мск).

Мадуро отметил, что у него есть сообщения от главы делегации о сегодняшнем дне переговоров. По его словам, речь идет об «обнадеживающем начале».

По его словам, всего установлены шесть пунктов, по которым будет вестись дискуссия. Они касаются всех сфер жизни страны - экономики, «социалки» и культуры. Переговоры шли пять часов.

Также Мадуро раскритиковал недавний доклад верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет по итогам визита в Венесуэлу. По его словам, документ был подготовлен людьми, враждебными по отношению в боливарианской революции, и надиктован из Госдепа США.

Венесуэльский лидер также сообщил, что во время переговоров на Барбадосе представители правительства Венесуэлы выразили протест с данными, представленными оппозицией для этого доклада. Он выразил надежду, что ошибки будут как можно быстрее исправлены.