Зеленский рассказал о будущем русского языка в Донбассе

Украинский президент Владимир Зеленский рассказал в интервью украинским СМИ о перспективах русского языка в Донбассе.

По его словам, в будущем русский язык может получить в регионе особый статус.

Зеленский заявил, что после прекращения войны на юго-востоке страны необходимо дать людям в Донецке говорить на том языке, на котором они пожелают.

При этом он заявил, что на Украине якобы в целом нет проблем с употреблением русского языка. По словам главы государства, заявления о обратном являются «информационной войной». «Я вот президент, и я говорю с вами, как хочу», - отмел Зеленский.

Также он отметил, что если от жителей региона последует соответствующая просьба. При этом Зеленский заявил, что не видит большой проблемы в том, чтобы это обсудить.

На Украине в последние годы звучат призывы запретить все, что так или иначе связано с Россией или русским языком.