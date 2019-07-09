Режиссер Оливер Стоун взял интервью у Путина для фильма об Украине

Российский президент Владимир Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну рассказал о своем отношении к политике Киева для фильма «В борьбе за Украину». Об этом сообщает «Первый канал».

Отмечается, что Стоун и украинский документалист Игорь Лопатенок в своем фильме попытались разобраться в украинском кризисе. Для этого американский режиссер взял эксклюзивное интервью у Путина. В частности, они обсудили инцидент в Керченском проливе.

Российский лидер заявил, что экс-президент Украины Петр Порошенко устроил данную провокацию намеренно, во время предвыборной кампании. Путин отметил, что Порошенко знал, что его не поддержат избиратели на востоке и на юге страны, и поэтому он применил данную провокацию для нагнетания обстановки и введения военного положения.

Президент РФ отметил, что у него есть основания полагать, что Порошенко хотел ввести особое положение по всей стране и отложить выборы, чтобы удержать власть.

«Первый канал» отмечает, что документальный фильм «В борьбе за Украину» получил гран-при на 65-м кинофестивале в итальянском городе Таормина.