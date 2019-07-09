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Немецкое судно спасло более сорока мигрантов около Мальты

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3:01   9 Июля 2019
Весь мир

Немецкое судно спасло более сорока мигрантов около Мальты

Немецкое судно спасло более сорока мигрантов около Мальты

Судно немецкой неправительственной организации Sea-Eye спасло в Средиземном море 44 мигрантов.

Организация на своей странице в Twitter отмечает, что судно Alan Kurdi спасло мигрантов с деревянной лодки при содействии властей острова Мальты. Отмечается, что флот государства направил судно, чтобы забрать людей с немецкого корабля и доставить на берег.

Ранее мальтийские власти разрешили 65 мигрантам, спасенным судном Alan Kurdi у побережья Ливии, высадиться на берег. Также было достигнуто соглашение с Германией и Еврокомиссией, согласно которому мигранты будут перенаправлены в другие страны Европы.

В июне вооруженные силы Мальты спасли 97 мигрантов в Средиземном море. Их гражданство не сообщалось, однако известно, что среди них было двое женщин и двое детей.

В конце мая - начале июня ВС Мальты спасли 271 мигранта в ходе трех спасательных операций.

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Автор: Олег Королев
#мигранты #средиземное море #мальта

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