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2:48   9 Июля 2019
Ближнее зарубежье

Украинский военный расстрелял свою подчиненную, сообщили в ЛНР

Украинский военный расстрелял свою подчиненную, сообщили в ЛНР

Начальник отделения кадров одной из частей украинской армии в Донбассе выстрелил в подчиненную за шпионаж в пользу ЛНР, сообщил офицер пресс-службы военного ведомства самопровозглашенной республики Иван Филипоненко.

Отмечается, что в 54-й бригаде ВСУ украинские спецслужбы раскрыли канал передачи данных, раскрывающих штатную численность, а также количественный и качественный состав соединения. Сотрудница отделения кадров и строевой бригады на протяжении десяти месяцев передавала военнослужащим ЛНР личные данные на офицеров и контрактников соединения.

Филипоненко сообщил, что начальник отдела кадров, узнав о шпионаже, попытался устроит самосуд. Украинский военный выстрелил ей в живот из табельного оружия, после чего рядовую доставили в госпиталь с ранением живота.

В ЛНР не раз отмечали, что морально-психологическое состояние украинских военных ухудшается. Они мародерствуют и устраивают пьяные разборки. Также участились случаи неуставных взаимоотношений, которые приводят к дезертирству.

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Автор: Олег Королев
#донбасс #украина #всу

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