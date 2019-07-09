Российские туристы пострадали при ДТП с маршруткой в Абхазии

Девять человек пострадали в ДТП с маршруткой под Пицундой в Абхазии, сообщают РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МВД республики.

Авария произошла утром в понедельник. В результате столкновения с легковушкой микроавтобус Volkswagen перевернулся на бок.

Все пассажиры прошли медобследование, по результатам которого были госпитализированы девять человек. Их жизни ничто не угрожает.

В числе пострадавших - семерь россиян. Среди них есть туристы из Петербурга, Казани и Астрахани.

Собеседник агентства сообщил, что пассажиры получили ушибы и порезы от разбитого стекла.

Ранее РИА «Новости» со ссылкой представителя туристической компании «Турист» Руслана Кокоскира сообщили, что в связи с событиями в Грузии туристический поток в Абхазию из России. Ожидается, что республика станет альтернативным направлением для россиян, намеревавшихся съездить в Грузию.