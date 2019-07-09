Пушков предложил Грузии способ реализации вина и воды

Российский сенатор Алексей Пушков поддержал предложение Госдумы РФ о введении экономических санкций против Грузии.

На своей странице в Twitter он написал, что грузинские власти «доигрались» своими «антироссийскими выходами», провокаторами с канала «Рустави» и атаками на российских туристов.

Сенатор заявил, что время извинений миновало. По его словам, они могут бесплатно отправить союзникам по НАТО свои воду и вино, однако те вряд ли заплатят. Пушков подчеркнул, что «плевать в колодец» нужно отучать.

Также он посоветовал гражданам Грузии, которые наиболее всего пострадают от действий Москвы, предъявлять претензии своим властям и «собственным русофобам».

Пушков напомнил, что за первый квартал текущего года объем денежных переводов из РФ в Грузию составил 122 миллиона долларов, причем более 80 процентов (101,6 миллиона) были переводами физлиц.