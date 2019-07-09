Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Звонок о «минировании» поступил в посольство США в Москве

Звонок о «минировании» поступил в посольство США в Москве

 Краснодарский край готов принять туристов, у которых сорвался отдых в Грузии

Краснодарский край готов принять туристов, у которых сорвался отдых в Грузии
Украинский военный расстрелял свою подчиненную, сообщили в ЛНР

Украинский военный расстрелял свою подчиненную, сообщили в ЛНР

 Российские туристы пострадали при ДТП с маршруткой в Абхазии

Российские туристы пострадали при ДТП с маршруткой в Абхазии
Немецкое судно спасло более сорока мигрантов около Мальты

Немецкое судно спасло более сорока мигрантов около Мальты

 Пушков предложил Грузии способ реализации вина и воды

Пушков предложил Грузии способ реализации вина и воды
Звонок о «минировании» поступил в посольство США в Москве

Звонок о «минировании» поступил в посольство США в Москве

 Краснодарский край готов принять туристов, у которых сорвался отдых в Грузии

Краснодарский край готов принять туристов, у которых сорвался отдых в Грузии
Украинский военный расстрелял свою подчиненную, сообщили в ЛНР

Украинский военный расстрелял свою подчиненную, сообщили в ЛНР

 Российские туристы пострадали при ДТП с маршруткой в Абхазии

Российские туристы пострадали при ДТП с маршруткой в Абхазии
Немецкое судно спасло более сорока мигрантов около Мальты

Немецкое судно спасло более сорока мигрантов около Мальты

 Пушков предложил Грузии способ реализации вина и воды

Пушков предложил Грузии способ реализации вина и воды
2:01   9 Июля 2019
Весь мир

Пушков предложил Грузии способ реализации вина и воды

Пушков предложил Грузии способ реализации вина и воды

Российский сенатор Алексей Пушков поддержал предложение Госдумы РФ о введении экономических санкций против Грузии.

На своей странице в Twitter он написал, что грузинские власти «доигрались» своими «антироссийскими выходами», провокаторами с канала «Рустави» и атаками на российских туристов.

Сенатор заявил, что время извинений миновало. По его словам, они могут бесплатно отправить союзникам по НАТО свои воду и вино, однако те вряд ли заплатят. Пушков подчеркнул, что «плевать в колодец» нужно отучать.

Также он посоветовал гражданам Грузии, которые наиболее всего пострадают от действий Москвы, предъявлять претензии своим властям и «собственным русофобам».

Пушков напомнил, что за первый квартал текущего года объем денежных переводов из РФ в Грузию составил 122 миллиона долларов, причем более 80 процентов (101,6 миллиона) были переводами физлиц.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#пушков #грузия

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...