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1:45   9 Июля 2019
Весь мир

США продадут Тайваню оружие на два миллиарда долларов

США продадут Тайваню оружие на два миллиарда долларов

Госдеп США одобрил продажу Тайваню танков, ПЗРК и другого вооружения на сумму более двух миллиардов долларов. Об этом сообщает Агентство по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности Пентагона.

Отмечается, что с просьбой о продаже обратился офис экономического и культурного представителя Тайваня в США, который выполняет роль посольства и представляет интересы непризнанной американскими властями территории.

Тайвань в общей сложности просит продать 108 танков Abrams специальной модификации M1A2T, четырнадцать гусеничных бронированных ремонтно-эвакуационных машин M88A1, шестнадцать тягачей, а также более 300 пулеметов, различные боеприпасы и оборудование к военной технике.

Также одобрена возможная продажа более 250 комплектов ПЗРК Stinger на сумму более 223 миллиона долларов.

Пентагон подчеркивает, что возможная сделка не поменяет базовый военный баланс в регионе.

Китайский МИД неоднократно называл тайваньский вопрос наиболее чувствительным в двусторонних отношениях США и КНР. Пекин неоднократно выражали протест из-за поставок острову оружия.

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Автор: Олег Королев
#сша #оружие #тайвань

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