Политизированность ПАСЕ не до конца преодолена, заявил Володин

Парламентская ассамблея Совета Европы даже после принятия резолюцию о гарантиях прав национальных делегаций до конца не преодолела политизированность, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Российская делегация в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена права голоса из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с РФ.

Спике Госдумы отметил, что в ПАСЕ недавно возобладал здравый смысл: наконец-то была принята резолюция о гарантиях прав национальных делегаций голосовать и участвовать в работе ПАСЕ, на чем российская сторона настаивала последние годы. Володин подчеркнул, что в Москве понимают, что политизированность ПАСЕ далеко не преодолена.

Парламентарий отметил, что навязываемый РФ мониторинг ПАСЕ по сути является дискриминационным. По его словам, сейчас его пытаются представить как оговорку и создать иллюзии неполноценности возвращения полномочий российской делегации. Володин подчеркнул, что подобные уловки «не делают чести их инициаторам» и не способствуют выходу ПАСЕ из глубокого кризиса.