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Политизированность ПАСЕ не до конца преодолена, заявил Володин

Политизированность ПАСЕ не до конца преодолена, заявил Володин

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1:27   9 Июля 2019
Весь мир

Политизированность ПАСЕ не до конца преодолена, заявил Володин

Политизированность ПАСЕ не до конца преодолена, заявил Володин

Парламентская ассамблея Совета Европы даже после принятия резолюцию о гарантиях прав национальных делегаций до конца не преодолела политизированность, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Российская делегация в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена права голоса из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с РФ.

Спике Госдумы отметил, что в ПАСЕ недавно возобладал здравый смысл: наконец-то была принята резолюция о гарантиях прав национальных делегаций голосовать и участвовать в работе ПАСЕ, на чем российская сторона настаивала последние годы. Володин подчеркнул, что в Москве понимают, что политизированность ПАСЕ далеко не преодолена.

Парламентарий отметил, что навязываемый РФ мониторинг ПАСЕ по сути является дискриминационным. По его словам, сейчас его пытаются представить как оговорку и создать иллюзии неполноценности возвращения полномочий российской делегации. Володин подчеркнул, что подобные уловки «не делают чести их инициаторам» и  не способствуют выходу ПАСЕ из глубокого кризиса.

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Автор: Олег Королев
#володин #пасе

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