Телеведущий Малахов обратился к президенту Украины

Российский телеведущий Андрей Малахов, который должен был провести телемост между Москвой и Киевом, обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой защитить украинских журналистов.

Соответствующее видообращение было опубликовано на его странице в Instagram.

В своем заявлении он отметил, что не мог и представить, что идея исторического гуманитарного телемоста закончится угрозами в адрес его украинских коллег, а также членов их семей.

Телеведущий назвал Зеленского гарантом Конституции и призвал принять все возможные меры, чтобы «слуги народа, четвертая власть» не пострадали.

По словам Малахова, в ходе телемоста он хотел показать людям, что жители обеих стран «читали, слушали, смотрели, носили, ели» последние пять лет, в ходе которых Москва и Киев не общаются. Он подчеркнул, что намерен сделать «праздник улыбок и счастья».

Телемост «Надо поговорить» между студиями канала «Россия 1» и NewsOne в Киеве запланирован на 12 июля. Он должен был пройти без политиков и политических тем, и стать формой диалога между народами. Позже украинский телеканал заявил об отмене мероприятия, поскольку в адрес украинских журналистов и их близких стали поступать угрозы физической расправы.