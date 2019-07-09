SpaceX сообщила о пожаре на площадке для испытаний корабля Starship

Пожар на площадке для испытаний космического корабля Starship, создаваемого компанией SpaceX Илона Маска, произошел в понедельник. Об этом пишет газета Florida Today.

Представитель компании Джеймс Глисон рассказал, что инцидент случился на площадке в городе Коко штата Флорида. На ней находятся два корабля Starship из нержавеющей стали, один из которых находится в процессе строительства.

Возгорание потушили благодаря департаменту, который прибыл в течение нескольких минут. Пострадавших в результате пожара не было, его причина устанавливается.

Газета сообщает, что пожар привел к повреждению оборудования и инфраструктуры, сумма ущерба составляет от 50 до 100 тысяч долларов. Издание называет предполагаемой причиной неисправность электрооборудования..

Ранее сообщалось, что на месте будущего космодрома компании SpaceX в техасской деревне Бока-Чика проходятся огневые испытания двигателей Raptor и вертикальные тестовые полеты макета межпланетарного корабля Starship.