Звонок о «минировании» поступил в посольство США в Москве

Сообщения с угрозой минирования поступили в понедельник вечером в адрес посольства США и высотного здания на Кудринской площади в центре Москвы. Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб города.

Уточняется, что анонимные звонки поступили в адрес диппредставительства, расположенного на Новинском бульваре, а также жилого здания № 1 на Кудринской площади.

Представители оперативных служб оперативно прибыли по этим адресам. Мероприятия проходили несколько часов. Проверка была завершена в 23:25 понедельника, взрывное устройство обнаружено не было.

В январе по России прокатилась волна сообщений и звонков о минировании и затронула города по всей стране. Такая же ситуация сложилась полтора года назад. Массовые звонки о минировании учреждений и ТЦ начались 11 сентября 2017 года. Волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов.