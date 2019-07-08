Трамп заявил, что США больше не будут иметь дело с британским послом
Американский лидер Дональд Трамп объявил, что Вашингтон больше не будет иметь дело с послом Британии Кимом Дэрроком. Такое заявление последовало на фоне скандала с утечкой в СМИ его докладных записок с резкой критикой в адрес Белого дома.
Кроме того, Трамп подверг критике британского премьера Терезу Мэй, а также то, как она проводит Brexit.
«Хорошие новости для прекрасного Соединенного Королевства — это то, что у них скоро будет новый премьер-министр», — написал президент США в Twitter.
Напомним, в субботу газета Daily Mail опубликовала выдержки из сообщений, которые британский посол в Вашингтоне Ким Дэррок отправлял начальству. В них содержалось много нелестных характеристик президента Штатов и его команды. Администрацию Трампа посол называл некомпетентной и беспомощной, а самому президенту предрекал позорный конец карьеры.
....thought of within the U.S. We will no longer deal with him. The good news for the wonderful United Kingdom is that they will soon have a new Prime Minister. While I thoroughly enjoyed the magnificent State Visit last month, it was the Queen who I was most impressed with!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 8, 2019