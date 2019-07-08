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Трамп заявил, что США больше не будут иметь дело с британским послом

Трамп заявил, что США больше не будут иметь дело с британским послом

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22:51   8 Июля 2019
Весь мир

Трамп заявил, что США больше не будут иметь дело с британским послом

Трамп заявил, что США больше не будут иметь дело с британским послом

Американский лидер Дональд Трамп объявил, что Вашингтон больше не будет иметь дело с послом Британии Кимом Дэрроком. Такое заявление последовало на фоне скандала с утечкой в СМИ его докладных записок с резкой критикой в адрес Белого дома.

Кроме того, Трамп подверг критике британского премьера Терезу Мэй, а также то, как она проводит Brexit. 

«Хорошие новости для прекрасного Соединенного Королевства — это то, что у них скоро будет новый премьер-министр», — написал президент США в Twitter.

Напомним, в субботу газета Daily Mail опубликовала выдержки из сообщений, которые британский посол в Вашингтоне Ким Дэррок отправлял начальству. В них содержалось много нелестных характеристик президента Штатов и его команды. Администрацию Трампа посол называл некомпетентной и беспомощной, а самому президенту предрекал позорный конец карьеры. 

 

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Автор: Виктория Разумовская
#сша #британия #политика #трамп

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