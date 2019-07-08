Краснодарский край готов принять туристов, у которых сорвался отдых в Грузии

Курорты Краснодарского края готовы принять всех туристов, которые планировали провести отпуск в Грузии, но не смогут это сделать из-за запрета авиасообщения с этой страной. Об этом заявили власти региона.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что произошедшее — не повод для туристов отказываться от запланированного отдыха.

«Наш край готов предложить не только отдых на побережье, но и в горах, развлекательную и культурную программы. Более того, Кубань славится культурно-познавательным и олимпийским туризмом», — заявил он.

Кандратьев подчеркнул, что на курортах региона туриста из любой страны принимают с радушием. При этом качество вина и минеральной воды на Кубани высоко оценили как российские, так и эксперты из других стран. Туристы могут убедиться в этом сами, отправившись в винный тур или попробовав минеральную воду Горячего Ключа.