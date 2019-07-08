Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Краснодарский край готов принять туристов, у которых сорвался отдых в Грузии

Краснодарский край готов принять туристов, у которых сорвался отдых в Грузии

 Медведев заявил, что Россия готова работать с новым правительством Греции

Медведев заявил, что Россия готова работать с новым правительством Греции
«Нафтогаз» назвал «Северный поток — 2» ловушкой для Европы

«Нафтогаз» назвал «Северный поток — 2» ловушкой для Европы

 Зеленский назвал дипломатию единственным оружием при возвращении мира в Донбассе

Зеленский назвал дипломатию единственным оружием при возвращении мира в Донбассе
Эксперт считает, что россиян в Ливии могли задержать по разнарядке Запада

Эксперт считает, что россиян в Ливии могли задержать по разнарядке Запада

 Хорватия сообщила о начале процесса вступления в зону евро

Хорватия сообщила о начале процесса вступления в зону евро
Краснодарский край готов принять туристов, у которых сорвался отдых в Грузии

Краснодарский край готов принять туристов, у которых сорвался отдых в Грузии

 Медведев заявил, что Россия готова работать с новым правительством Греции

Медведев заявил, что Россия готова работать с новым правительством Греции
«Нафтогаз» назвал «Северный поток — 2» ловушкой для Европы

«Нафтогаз» назвал «Северный поток — 2» ловушкой для Европы

 Зеленский назвал дипломатию единственным оружием при возвращении мира в Донбассе

Зеленский назвал дипломатию единственным оружием при возвращении мира в Донбассе
Эксперт считает, что россиян в Ливии могли задержать по разнарядке Запада

Эксперт считает, что россиян в Ливии могли задержать по разнарядке Запада

 Хорватия сообщила о начале процесса вступления в зону евро

Хорватия сообщила о начале процесса вступления в зону евро
22:21   8 Июля 2019
Россия

Краснодарский край готов принять туристов, у которых сорвался отдых в Грузии

Краснодарский край готов принять туристов, у которых сорвался отдых в Грузии

Курорты Краснодарского края готовы принять всех туристов, которые планировали провести отпуск в Грузии, но не смогут это сделать из-за запрета авиасообщения с этой страной. Об этом заявили власти региона.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что произошедшее — не повод для туристов отказываться от запланированного отдыха. 

«Наш край готов предложить не только отдых на побережье, но и в горах, развлекательную и культурную программы. Более того, Кубань славится культурно-познавательным и олимпийским туризмом», — заявил он.

Кандратьев подчеркнул, что на курортах региона туриста из любой страны принимают с радушием. При этом качество вина и минеральной воды на Кубани высоко оценили как российские, так и эксперты из других стран. Туристы могут убедиться в этом сами, отправившись в винный тур или попробовав минеральную воду Горячего Ключа. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#кубань #туризм #грузия #краснодарский край

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...