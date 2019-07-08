Эксперт считает, что россиян в Ливии могли задержать по разнарядке Запада

Политический аналитик Руслан Осташко уверен, что российских социологов в Ливии по указке Запада. Его слова приводит ФАН.

Ранее ливийское агентство Jana-ly обнародовало интервью с бывшим пресс-секретарем правительства Бенгази Файезом аль-Орейби, заявившего журналистам, что задержанные граждане РФ пытались разобраться в причинах неразрешимого конфликта в этой африканской стране.

В ходе интервью аль-Орейби заметил, что общую информация о политическом и военном конфликте, который сейчас поглощает государство, известна всем, ведь после свержения национального правительства и вмешательства НАТО во внутренние дела Ливии в стране начался настоящий хаос. Бывший пресс-секретарь также заметил, что в свете сегодняшнего конфликта в ливийском государстве задержания иностранцев стали нередким явлением.

Это происходит из-за огромных проблем в сфере безопасности и жесткого контроля со стороны Правительства Национального Согласия (ПНС), отметил он. Аль-Орейби считает, что задержание ученых из РФ также могло быть инициировано Вашингтоном.

Эксперт Руслан Осташко же отметил, что сейчас «Россия становится крупным международным политическим игроком, который проявляет свои интересы».