Эксперт считает, что россиян в Ливии могли задержать по разнарядке Запада
Политический аналитик Руслан Осташко уверен, что российских социологов в Ливии по указке Запада. Его слова приводит ФАН.
Ранее ливийское агентство Jana-ly обнародовало интервью с бывшим пресс-секретарем правительства Бенгази Файезом аль-Орейби, заявившего журналистам, что задержанные граждане РФ пытались разобраться в причинах неразрешимого конфликта в этой африканской стране.
В ходе интервью аль-Орейби заметил, что общую информация о политическом и военном конфликте, который сейчас поглощает государство, известна всем, ведь после свержения национального правительства и вмешательства НАТО во внутренние дела Ливии в стране начался настоящий хаос. Бывший пресс-секретарь также заметил, что в свете сегодняшнего конфликта в ливийском государстве задержания иностранцев стали нередким явлением.
Это происходит из-за огромных проблем в сфере безопасности и жесткого контроля со стороны Правительства Национального Согласия (ПНС), отметил он. Аль-Орейби считает, что задержание ученых из РФ также могло быть инициировано Вашингтоном.
Эксперт Руслан Осташко же отметил, что сейчас «Россия становится крупным международным политическим игроком, который проявляет свои интересы».
«И для Запада сейчас психологический шок от того, что те территории, которые они всегда считали своими, своими колониями, а их жителей своими рабами, вдруг стали интересны России. Поэтому наших граждан и задержали», — заявил политолог.