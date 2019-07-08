Хорватия сообщила о начале процесса вступления в зону евро 

Председатель Еврогруппы Мариу Сентену, выступая в понедельник на пресс-конференции по итогам прошедшего ранее заседания, сообщил, что Хорватия сделала первый шаг на пути присоединения к зоне евро.

Хорватские власти, по словам Сентену, направили официальное письмо, в котором уведомили о своем желании присоединиться к Европейскому банковскому союзу и единому механизму обменных курсов ERM 2.