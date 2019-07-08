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 Хорватия сообщила о начале процесса вступления в зону евро

Хорватия сообщила о начале процесса вступления в зону евро
21:24   8 Июля 2019
Весь мир

Хорватия сообщила о начале процесса вступления в зону евро

Хорватия сообщила о начале процесса вступления в зону евро

Председатель Еврогруппы Мариу Сентену, выступая в понедельник на пресс-конференции по итогам прошедшего ранее заседания, сообщил, что Хорватия сделала первый шаг на пути присоединения к зоне евро.

Хорватские власти, по словам Сентену, направили официальное письмо, в котором уведомили о своем желании присоединиться к Европейскому банковскому союзу и единому механизму обменных курсов ERM 2.

«Это первый шаг на пути присоединения к зоне евро. Мы приветствуем решение хорватского правительства о присоединении к семье евро и поддержим его на этом пути», - подчеркнул глава Еврогруппы в своем выступлении.

Хорватия сообщила о начале процесса вступления в зону евро 

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Автор: Александр Люблинский
#экономика #политика #весь мир

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