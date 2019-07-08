Медведев заявил, что Россия готова работать с новым правительством Греции

Российский премьер Дмитрий Медведев заявил, что правительство РФ готово начать работу с новыми греческими коллегами. Он поздравил Кириакоса Мицотакиса с назначением на пост главы правительства Греции.

Медведев отметил, что вспоминает встречу с Мицотакисом, которая прошла в феврале этого года в Москве. По его словам, тогда были созданы благоприятные предпосылки для укрепления российско-греческого сотрудничества.

«Подтверждаю готовность к активной работе по правительственной линии по всем актуальным вопросам двусторонней повестки», — добавил российский премьер.

По словам Медведева, Москву и Афины связывают дружественные, партнерские отношения. Активно развивается торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество двух стран, реализуются совместные проекты в энергетике, промышленности, инфраструктуре, науке, культуре.