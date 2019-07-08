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21:03   8 Июля 2019
Ближнее зарубежье

«Нафтогаз» назвал «Северный поток — 2» ловушкой для Европы

«Нафтогаз» назвал «Северный поток — 2» ловушкой для Европы

Украинская компания «Нафтогаз» заявила об «опасности» проекта «Северный поток — 2» для европейских стран, назвав газопровод ловушкой для Европы.

Кроме того, компания обвинила руководство России в использовании «языка шантажа и силы».

«Мы хорошо это знаем, ведь Украина пережила и справилась с тремя энергетическими кризисами, устроенными «Газпромом», — заявили в «Нафтогазе». 

Газопровод «Северный поток — 2» протянется по дну Балтийского моря от России до Германии. Он будет пролегать через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании.

Строительство одобряют Германия, Австрия и Норвегия. Против выступают США, Польша, Латвия, Литва и Украина.

Москва неоднократно заявляла, что «Северный поток — 2» — это экономический проект, который положительно повлияет на энергетическую безопасность Европы.

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Автор: Виктория Разумовская
#европа #украина #нафтогаз #северный поток-2

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