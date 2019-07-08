Украинская компания «Нафтогаз» заявила об «опасности» проекта «Северный поток — 2» для европейских стран, назвав газопровод ловушкой для Европы.

Кроме того, компания обвинила руководство России в использовании «языка шантажа и силы».

«Мы хорошо это знаем, ведь Украина пережила и справилась с тремя энергетическими кризисами, устроенными «Газпромом», — заявили в «Нафтогазе».

Газопровод «Северный поток — 2» протянется по дну Балтийского моря от России до Германии. Он будет пролегать через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании.

Как суда Pioneering Spirit и Solitaire укладывают газопровод «Северный поток – 2» на дно Балтийского моря: https://t.co/2JIjPS9Sxz pic.twitter.com/wS7erDLRnn — Nord Stream 2 RU (@NSP2_Rossiya) February 6, 2019

Строительство одобряют Германия, Австрия и Норвегия. Против выступают США, Польша, Латвия, Литва и Украина.

Москва неоднократно заявляла, что «Северный поток — 2» — это экономический проект, который положительно повлияет на энергетическую безопасность Европы.