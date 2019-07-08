Белый дом затопило из-за сильного ливня 

Сильный ливень в понедельник к затоплению части Белого дома, а также к железнодорожного сообщения на южном направлении от Вашингтона, подтоплению станций метро и ряда районов города и пригорода.

Компания Amtrak, занимающаяся в США пассажирскими железнодорожными перевозками, сообщила в Twitter все «поезда, направляющиеся на юг от Вашингтона, теперь остановлены из-за серьезной непогоды».

Кроме того, с серьезными трудностями столкнулось и вашингтонское метро. Многие станции местной подземки оказались сильно затоплены. Движение поездов в метрополитене города осуществляется со сбоями.