Глава Союза пенсионеров РФ уверен, что электронные «трудовые» хакерам не по зубам

Правительство РФ 8 июля внесло в Госдуму пакет законопроектов о переходе на электронные трудовые книжки. Инициативу одобрила комиссия по социально-трудовой деятельности. Документы опубликованы на сайте кабмина.

Первый замруководителя фракции Единая Россия, зампред Федерации независимых профсоюзов РФ Андрей Исаев в беседе с «Политикой Сегодня» уточнил, что нововведение позволит защитить права работников.

«Мы прекрасно понимаем, что с бумажной трудовой книжкой может что-то произойти. В этом случае работнику придется ее восстанавливать», — заметил Исаев.

Парламентарий полагает, что «в условиях стремительно развивающейся рыночной экономики», когда зачастую на смену одним быстро приходят другие юрлица, электронная трудовая станет гарантом, что все данные, связанные с трудоустройством и должностью каждого работника, никуда не потеряются и будут использованы для защиты его социальных прав.

О недостатках нововведения парламентарий говорить не взялся. Исаев уверен, что авторы новации устранит все недочеты, если через какое-то время станет понятно, что электронная система несовершенна.

С депутатом солидарен коллега — председатель комитета Совета Федерации по социальной политике, председатель президиума Союза пенсионеров России Валерий Рязанский. Сенатор уверен в надежности электронной трудовой книжки, хоть и сожалеет о том, что бумажная версия скоро останется в прошлом.

«Немного жалко. Это такая ностальгия — трудовая книжка. Сопровождающий тебя по жизни документ. Некий трудовой паспорт, который всегда можно предъявить, чтобы доказать свои права», — посетовал он.

Доступ к электронной трудовой книжке будет реализован через личный кабинет на специальном сайте, уточнил Рязанский. Если данные будут внесены некорректно, то их можно будет исправить, уведомив об ошибке работодателя и опираясь на заключенный трудовой договор. Рязанский заверил, что работникам не нужно опасаться утечек персональных данных, так как они буду надежно защищены от любых манипуляций со стороны кибермошенников.

Электронные трудовые книжки будут регулироваться тремя законами. В первом говорится о том, что сведения о трудовой деятельности каждого сотрудника работодатель будет заносить в личный кабинет на сайте Пенсионного фонда России. Второй закон обяжет начальников с 1 января 2020 года предоставлять сведения о трудовой деятельности Пенсионному фонду не позднее 15-го числа каждого месяца. За просрочку или неверные данные — предусмотрены штрафы и административная ответственность, об этом говорится в третьем законе.