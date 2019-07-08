Президент Болгарии поздравил Путина с 140-летием установления дипотношений между странами

Болгарский президент Румен Радев направил российскому лидеру Владимиру Путину поздравления со 140-летним юбилеем установления дипломатических отношений между Москвой и Софией.

Об этом в понедельник сообщает пресс-служба президента Болгарии. Как отмечается, в своем послании Радев отметил, что болгарский народ не забывает о решающей роли России в деле освобождения Болгарии в ходе Русско-турецкой войны 1877-1878 годов и чтит память павших в ней русских воинов.

«Хотел бы отметить, что отношения между нашими народами базируются на глубоких исторических, культурных и духовных связях, имеющих корни в глубокой истории», - добавил он.

Также Радев отметил, что российско-болгарские двусторонние отношения в новой и новейшей истории не всегда были однозначными, но даже в самые сложные периоды они носили эмоциональный заряд и оставались в центре политического и общественного внимания. Все это, по его словам, дает основания рассчитывать на солидную основу для продолжение равноправного и взаимовыгодного диалога.

В заключение болгарский лидер выразил уверенность в том, что наши страны смогут реализовать перспективные планы сотрудничества и совместными усилиями разрешить актуальные проблемы на региональном и международном уровне.

Установление дипломатических отношений между Болгарией и Россией отсчитывается от 7 июля 1879 года, когда российский генеральный консул, дипломат Александр Давыдов вручил болгарскому князю Александру Баттенбергу верительные грамоты. Перед этим в ходе Русско-турецкой войны 1877-1878 годов русские солдаты сражались плечом к плечу с болгарскими ополченцами против турок.