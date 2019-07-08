Полиция применила газ против протестующих в Анкаре

Сотрудники полиции применили слезоточивый газ против студентов Ближневосточного технического университета Анкары, которые протестуют против вырубки деревьев на территории вуза для строительства общежития. Об этом пишет газета Sozcu.

Ранее молодые люди разбили палаточный лагерь в парке на территории университета. В понедельник, 8 июля, туда прибыли сотрудники правоохранительных органов и потребовали от митингующих разойтись. Последовал отказ и полицейские применили слезоточивый газ. После того, как молодежь удалось оттеснить, началась вырубка деревьев.

Глава муниципалитета района Чанкая Анкары Альпера Ташделена заявил, что решение руководства университета о вырубке деревьев незаконно, поскольку нет лицензии на строительство.

«Чтобы разобраться в ситуации, на место прибыли представители муниципалитета, однако ректор отказался допустить их на территорию университета. Призываю его не препятствовать их работе», — заявил Ташделен.