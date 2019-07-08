Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
ЛДПР сообщила о желании сотрудничать с петербургским правительством

ЛДПР сообщила о желании сотрудничать с петербургским правительством

 Родителей пострадавшей от истязаний девочки в Ингушетии могут лишить прав

Родителей пострадавшей от истязаний девочки в Ингушетии могут лишить прав
«Нафтогаз» назвал «Северный поток — 2» ловушкой для Европы

«Нафтогаз» назвал «Северный поток — 2» ловушкой для Европы

 Зеленский назвал дипломатию единственным оружием при возвращении мира в Донбассе

Зеленский назвал дипломатию единственным оружием при возвращении мира в Донбассе
Президент Болгарии поздравил Путина с 140-летием установления дипотношений между странами

Президент Болгарии поздравил Путина с 140-летием установления дипотношений между странами

 Белый дом затопило из-за сильного ливня 

Белый дом затопило из-за сильного ливня 
ЛДПР сообщила о желании сотрудничать с петербургским правительством

ЛДПР сообщила о желании сотрудничать с петербургским правительством

 Родителей пострадавшей от истязаний девочки в Ингушетии могут лишить прав

Родителей пострадавшей от истязаний девочки в Ингушетии могут лишить прав
«Нафтогаз» назвал «Северный поток — 2» ловушкой для Европы

«Нафтогаз» назвал «Северный поток — 2» ловушкой для Европы

 Зеленский назвал дипломатию единственным оружием при возвращении мира в Донбассе

Зеленский назвал дипломатию единственным оружием при возвращении мира в Донбассе
Президент Болгарии поздравил Путина с 140-летием установления дипотношений между странами

Президент Болгарии поздравил Путина с 140-летием установления дипотношений между странами

 Белый дом затопило из-за сильного ливня 

Белый дом затопило из-за сильного ливня 
20:10   8 Июля 2019
Россия

Родителей пострадавшей от истязаний девочки в Ингушетии могут лишить прав

Родителей пострадавшей от истязаний девочки в Ингушетии могут лишить прав

Органы опеки будут добиваться, чтобы родителей семилетней Аишы, избитой в республике Ингушетия, лишили прав на воспитание ребенка. Об этом в понедельник журналистам заявила республиканский детский омбудсмен Зарема Чахкиева, слова которой приводит агентство ТАСС.

«Родителей девочки обязательно будут лишать прав на ребёнка, в первую очередь мы будем этого добиваться. Органы опеки подадут в суд заявление на лишение родительских прав», - сказала уполномоченный по правам ребенка в Ингушетии.

Ранее врачи московского НИИ неотложной детской хирургии, где в отделении реанимации находится девочка, сообщили, что состояние ребенка остается тяжелым и положительных прогнозов нет.

Также сообщалось, что тетю девочки арестовали по подозрению в нанесении тяжких повреждений ребенку.

Напомним: семилетняя Аиша была доставлена в больницу Ингушетии со множественными травмами 4 июля текущего года. Оттуда девочку на лечение перевезли в Москву.

В настоящее время ингушские следственные органы проводят проверку в отношении участкового педиатра и местных органов опеки и попечительства, в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту истязаний ребенка.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#россия #происшествия #чп

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...